"Водоканалы" на грани: нардеп предупредил об угрозе отключения поставок в крупных городах
Народный депутат Сергей Нагорняк заявил о критическом финансовом состоянии украинских водопоставщиков, вызванном бездействием регулятора, что может привести к отключению их от электросети и прекращению водоснабжения и водоотвода в крупных городах.
Украинские предприятия, обеспечивающие водоснабжение и водоотвод, оказались в критическом финансовом состоянии из-за бездействия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Из-за отсутствия средств для оплаты электроэнергии крупные города, в частности, Умань, могут остаться без водоснабжения и канализации.
Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире "Новости.LIVE".
Сергей Нагорняк обвинил НКРЭКУ в том, что регулятор фактически «умыл руки» и не принимает необходимые решения по тарифам на водоснабжение и водоотвод, чтобы избежать политической ответственности.
По словам нардепа, нынешние тарифы не покрывают реальные расходы водоканалов, поскольку за последние годы существенно выросли цены на электроэнергию, работы подрядчиков и зарплаты. Это привело к тому, что предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение городов, находятся на грани выживания. Нардеп привел пример Умани, ситуация в которой показательна для всей страны.
«Законодательством устанавливает тариф в городе Умани регулятор НКРЭКУ, на холодоводоснабжение и водоотвод. У уманского водоканала сегодня нет денег для того, чтобы платить за электрическую энергию. Им отрежут электрическую энергию и уманцы останутся без воды и без работы канализации. Это все по всем крупным городам», – объяснил Сергей Нагорняк.
Политик подчеркнул, что обновленный состав НКРЭКУ должен взять на себя ответственность и принимать сложные, но необходимые решения. Он подчеркнул, что на уровне законодательства именно НКРЭКУ устанавливает тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод для городов.
Бездействие регулятора и нежелание повышать тарифы, отвечающие рыночным ценам, ставит под угрозу критически важные коммунальные услуги в крупных населенных пунктах Украины.
Напомним, в прошлом месяце инфляция в Украине замедлилась до 10,9%, но тарифы на коммунальные услуги все равно выросли . Не все коммунальные составляющие подорожали все равно. Наиболее заметно возросла плата за услуги по управлению многоквартирными домами