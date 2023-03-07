"Водолазы" и "лодочники": как трусливые уклонисты пытаются бежать за границу через реку

На Закарпатье задержали уклонистов-водолазов и лодочников, которые пытались пересечь границу через бурную Тису.

На Закарпатье пограничники задержали группы уклонистов — "водолазов" и "лодочников", которые незаконно пытались пересечь границу по реке Тиса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Двух "водолазов" остановили недалеко от границы с Румынией. Мужчины приехали на Закарпатье из Днепропетровщины. Цель своего пребывания в приграничных районах они объяснить не смогли.

Кроме документов и денег, в рюкзаках мужчин пограничники обнаружили ножницы по металлу, с помощью которых злоумышленники хотели преодолеть заградительный забор, а также гидрокостюмы, в которых они планировали переплывать холодную и полноводную реку.

Еще троих нарушителей границы задержали на украино-венгерском участке границы. Жители Закарпатья, в сопровождении двух переправщиков, также планировали преодолеть Тису – правда, резиновой лодкой.

Мужчины признались, что за организацию своего "путешествия" двое из них должны были оплатить "туроператору" по 4 тысячи долларов, еще один – 4,5 тыс. долларов.

На задержанных составлены протоколы об админправонарушении по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", составили протоколы, дела направили в суд.

В настоящее время оперативники отряда правоохранители устанавливают личности организаторов незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу.

Как уклоняющиеся пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Недавно житель Тернополя пожаловался в Сети, что заплатил мошенникам более 5 тысяч гривен предоплаты, чтобы незаконно выехать из Украины, однако его "кинули".

25 февраля водители автобуса пообещали уклонисту вывезти его за границу и устроили "квест" пограничникам.

Месяц назад на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.

В конце январе на Закарпатье злоумышленник за $12 тысяч пообещал переправить через границу двух уклонистов. Однако военнообязанных мужчин и их "куратора" поймали с поличным

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