Водолазы искали три дня и нашли в 5 км от места утопления: на Закарпатье утонул 29-летний парень

Водолазы искали три дня и нашли в 5 км от места утопления: на Закарпатье утонул 29-летний парень

Парень исчез 4 июля.

В среду, 7 июля, спасатели нашли и вытащили из реки Тиса на Закарпатье 29-летнего местного жителя. Сообщение о возможном утопления молодого человека чрезвычайники получили еще 4 июля и с тех пор начали его поиск.

Об этом рассказала пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

"4 июля в 20:10 к ГСЧС Закарпатья поступила информация о возможном утопления во время купания в реке Тиса (с. Гетиня, Береговский район) местного жителя, 1992 г.р.", — сообщили спасатели.

Утонувшего парня водолазы искали все эти дни. Его нашли 7 июля в 13:45 на 5 км ниже, от места утопления. Тело покойного парня передали работникам полиции.

Напомним, на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома.

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