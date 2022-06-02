Водолазы в реке Десна обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу и взорвали ее: видео

Водолазы в реке Десна обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу и взорвали ее: видео

Группа водолазов-саперов обследуют реку Десна и прибрежную территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Водолазы-саперы уже проверили около трех гектаров площади дна реки Десна и ее берега. В ходе обследования они обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500, весом в полтонны, и несколько артиллерийских снарядов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Обнаружена авиационная бомба ФАБ-500 и несколько артиллерийских снарядов 152мм, которые были уничтожены на месте", — рассказал командир группы водолазов-саперов Государственной специальной службы транспорта Минобороны Егор Ошкало.

Несмотря на усложнение условий работы, специалисты продолжают расщищать реку от взрывоопасных предметов.

"Водолазы работают в сложных условиях. Большая скорость течения, слабая видимость, загрязненность корягами, деревьями, илистое дно с проседанием усложняют поиски. Но саперы настойчиво выполняют задания и постепенно возвращают жителей освобожденных территорий к безопасным условиям жизни", — говорится в сообщении.

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