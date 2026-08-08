Водоснабжение Львовской области под угрозой: "Бориславская нефтяная компания" просит Зеленского пересмотреть санкции

Водоснабжение / © pixabay.com

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"Бориславская нефтяная компания" обратилась к Президенту Украины Владимиру о пересмотре санкций. Под угрозой оказалось питьевое водоснабжение для многих жителей Львовской области, говорится в заявлении компании.

Предприятие зарегистрировано в Украине в 1996 году и около тридцати лет добывает нефть и природный газ на Стынавском месторождении на основании специального разрешения № 1211 от 20.01.1998, действие которого продлено до 2038 года.

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4 августа 2026 ООО "СП "БНК" стало известно, что Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.07.2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", что было введено в действие Указом Президента Украины от 03.08.2026 года № 70 шестнадцать видов персональных специальных экономических и других ограничительных санкций (включая заведомо неприменимые), в результате чего предприятие вынуждено было с 04.08.2026 остановить добычу углеводородов и в внештатном режиме остановить на месторождении все фонтанные скважины.

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ООО "СП "БНК" официально уведомило органы гражданской защиты, экологического контроля и областные власти об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Стынавском месторождении и обратилось к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины с просьбой пересмотреть примененные к компании санкции в участии, которая делает невозможным.

4 августа 2026 года, на следующий день после опубликования Указа Президента Украины № 704/2026 о введении в действие решения СНБО от 2 июля 2026 года, несмотря на то, что в настоящее время специальное разрешение на пользование недрами № 1211 от 20.01.1998 является действующим и до настоящего времени. бы порядок реализации санкций, ключевые технологические контрагенты прекратили сотрудничество с предприятием: АО "Укрнафта" разорвало семь договоров производственной кооперации, закрыло центральную задвижку на приеме продукции промысла и опломбировало запорную арматуру на газопроводе, а ООО "Оператор ГТС Украины" остановило транспортировку газа компании.

Поскольку герметизированная система сбора продукции месторождения технологически замкнута на объекты АО "Укрнафта", а собственных мощностей хранения промысел не имеет, как было указано выше, ООО "СП "БНК" была вынуждена в тот же день остановить все фонтанные скважины во внештатном режиме. О приостановлении изданы приказ и составлены акты.

Одновременно из-за одностороннего отказа поставщика продолжать отпуск горючего остановился весь технологический транспорт, необходимый работникам для наблюдения за состоянием скважин и инфраструктуры. 59 работников и членов их семей оставлены государством на произвол судьбы, ведь банки уже заблокировали счета предприятия, а заработная плата зависла на корреспондентском счете банка.

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"Этим доводим к сведению, что внезапное и длительное закрытие фонтанных скважин старого фонда не "ставит добычу на паузу", а создает критическую опасность: давление в остановленных скважинах восстанавливается, и неконтролируемое накопление нефти и газа непосредственно под водоносными горизонтами. питьевой воды", - заявляет компания.

Как говорится в заявлении, вынужденная остановка не является консервацией: полный комплекс консервационных работ нуждается в проекте, согласованиях, специализированных подрядчиках и финансировании, а примененные санкции одновременно блокируют и привлечение исполнителей, и расчеты с ними. ООО "СП "БНК" постоянно контролирует давление на устьях скважин и привело в готовность аварийные планы, но чтобы и в дальнейшем осуществлять эти меры нужны технические и финансовые возможности, а также наличие специалистов в штате.

Скважины Стинавского месторождения эксплуатируются фонтанным способом с 1967 года. Над продуктивными залежями залегают водоносные горизонты: значительная часть месторождения расположена в пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора с эксплуатационными запасами 210 тысяч кубометров в сутки – основного источника питьевой воды для Львова, Стрыя, Моршина, Дрогобыча, Трускавца. В компании отмечают, что решением СНБО поставлена под угрозу экологическая безопасность общин Львовщины.

Позиция компании и принятые ею меры

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Отмечается, что санкционное решение не содержит в отношении ООО "СП "БНК" никакого мотива и никакой ссылки на любые факты. Включение украинской компании, которая 30 лет проводит открытую законную хозяйственную деятельность по добыче нефти и газа, в перечень компаний РФ и Республики Беларусь, не похоже не взвешенное управленческое государственное решение страны. отопительного сезона.

Предприятие убеждено в отсутствии предусмотренных законом оснований для введения санкций: оно работает открыто под непрерывным надзором государства, имеет среди участников АО "Укрнафта" (25,1%), которое регулярно на протяжении последних лет получает многомиллионные дивиденды от БНК, прошла государственную процедуру оценки влияния на окружающую среду, включена в перечень уплатила более миллиарда гривен налогов, сборов и единого взноса, помогало ВСУ. Никаким судебным решением противоправность деятельности предприятия или его должностных лиц не устанавливалась. Служба безопасности Украины до 02.07.2026 не направляла ни одного запроса в адрес ООО "СП "БНК". Предприятию неизвестно ни о каких уголовных производствах, которые могли бы расследоваться в отношении его деятельности".

"Мы понимаем общую логику санкционной политики государства и не ставим ее под сомнение. Но сегодня наша обязанность сказать прямо: в случае ООО "СП "БНК", решение о введении санкций не только необоснованно, но критически вредно для интересов государства и безопасности жителей региона". Под остановленными скважинами находятся водоносные горизонты, из которых получают питьевую воду шесть городов Львовщины. Безопасно остановить старый фонтанный фонд можно только управляемо, по проекту и со временем его выполнения. Мы обратились ко всем, кто может это обеспечить – от Президента до областной власти, – отметил генеральный директор БНК Юрий Шкляр.

БНК направила обращение Президенту Украины как председателю СНБО – с просьбой внести вопрос о пересмотре санкций на ближайшее заседание Рады; обращение Премьер-министру Украины с копией Аппарата СНБО – с просьбой инициировать внесение изменений в решение в части ограничений, что останавливает производственно-сбытовый цикл; обращение в Госгеонадр – о порядке реализации санкции и переходного периода; обращение во Львовскую областную военную администрацию; официальное сообщение об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – Главному управлению ГСЧС и Государственной экологической инспекции во Львовской области; а также обращение в АО "Укрнафта" как участника компании с долей 25,1% уставного капитала.

Все имеющиеся ресурсы компания использует исключительно для поддержания безопасного состояния объектов, охраны имущества, мониторинга давлений и ведения учета.

В первом полугодии 2026 года ООО "СП "БНК" добывало в среднем около 43 тонн нефти и 68 тыс. кубических метров газа в сутки и платило в бюджеты более 1,5 млн гривен ежедневно. Участником компании с долей 25,1% является АО "Укрнафта", другие корпоративные права принадлежат предприятиям, среди которых отсутствуют лица, связанные с РФ или Республикой Беларусь.

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