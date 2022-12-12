"Воды нет, но вы держитесь": хмельничанка оставила без водоснабжения дом, смыв в унитаз кошачий наполнитель

Туалетный наполнитель для животных полностью парализовал работу удобств по всему дому.

В Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский, из-за женщины, которая выбросила в канализацию использованный наполнитель для кошачьего туалета, без водоснабжения остался целый дом.

Об этом написал Zaxid.net, ссылаясь на прессслужбу коммунпредприятия "Гортепловоденергия".

Работникам водоканала пришлось отключить воду, поскольку канализация была полностью забита и отремонтировать ее быстро было невозможно.

Дом на улице Гунской был отключен от водоснабжения из-за того, что жительница одной из квартир во время уборки после кошек выбросила наполнитель из их туалетов в канализацию. В результате наполнитель набрался влаги и забил трубы.

Как рассказали коммунальщики, которым приходилось извлекать из канализации многие отходы, на этот раз оказались бессильными – никакие их манипуляции не дали результатов.

"Чтобы предотвратить затопление помещений канализационными отходами, пришлось перекрыть водоснабжение на дом", – говорится в сообщении. Без водоснабжения и водоотвода люди находились до следующего дня, 12 декабря.

Напомним, ТСН.ua собрал перечень из 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать с котом.

Читайте также: