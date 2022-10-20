Воды, света и тепла может не быть неделями, а то и месяцами – мрачное предупреждение Арестовича

За последние восемь месяцев 30% украинских ТЭЦ и энергогенерирующих объектов были поражены.

Этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

По информации Арестовича, за последние восемь месяцев 30% украинских ТЭЦ и энергогенерирующих объектов были поражены.

"Не уничтожены, а поражены. Там ведутся работы. Это непросто, это сложные вещи, не за два дня отремонтировать. Есть проблема, где-то 1800 населенных пунктов отключены от воды и света, от тепла. Благо, что в Украине сейчас теплая погода. Мы вполне можем оказаться в ситуации, когда неделями, а то и месяцами будем сидеть без воды, света и тепла, или с большими ограничениями", — говорит советник ОП.

Арестович не теряет оптимизма и уверен, что украинцы смогут справиться с этими трудностями, но все равно не пойдут на уступки врагу.

"Мы посидим некоторое время без воды, света и тепла. Президент Зеленский везучий. Сколько ему уже не пророчили холодных зим. Я думаю, что и эта зима будет +5, +7. Как-то прорвемся. У многих еще есть опыт 1990-х годов, как выживать вообще при холодных батереях. Померзнем, поносим водичку из бюветов в квартиры. А Путин что будет делать, если не сработает эта стратегия", — подытожил он.

Проблемы с энергоснабжением

Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по энергосистеме. Вчера, 19 октября, украинцев предупредили об отключении света в ближайшие дни.

Отключения будут поочередны – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

В Раде предупредили украинцев о последствиях, если не будут экономить свет. Если украинцы не минимизируют потребление электроэнергии, веерные отключения возможны и дальше.

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