"Военком Борисов на собственных самолетах бы летал": нардеп о коррупционном риске в мобилизационном законопроекте

Вокруг нового законопроекта о мобилизации продолжаются дискуссии и есть понимание необходимости предотвращения коррупции, следовательно, вычеркивание всех антиконституционных норм по ограничениям.

Об этом сказал народный депутат Алексей Гончаренко 9 января.

По его словам, в законопроекте о мобилизации не должно содержаться никаких норм, создающих коррупционный риск. Нардеп напомнил о скандале с эксначальником Одесского областного военкомата Евгением Борисовым, которому в июле 2023-го было объявлено подозрение в незаконном обогащении более чем на 188 млн гривен и умышленное уклонение от несения службы.

"Особенно, не давать это в руки ТЦК, потому что... военком Борисов без этих инструментов себе "наколядовал" на виллу в Морбелье в ТЦК. А если бы ему дать инструменты, которые предлагаются в этом законе, где можно жизнь каждого мужчины остановить и сломать... он бы наверняка уже на собственных самолетах летал, имея такие полномочия. Конечно, это создает риски коррупции", — предостерег нардеп.

В то же время Алексей Гончаренко не исключил, что этот законопроект может быть принят после давления из Офиса президента.

"Главное, чтобы не прозвучал какие-то окрик с Банковой и это не начали продавливать просто через колено, без дискуссий и профессионального обсуждения", — сказал Алексей Гончаренко.

Напомним, 9 января во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривали правительственный законопроект о мобилизации. Известно, что решение по Комитету принять обещают 10 января.

В Офисе президента отметили, что сейчас проходит публичное обсуждение законопроекта на разных уровнях, в частности, в депутатских комитетах. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в законопроект еще будут внесены дополнительные изменения.

Между тем, известный юрист Ростислав Кравец отметил, что вариант законопроекта о мобилизации содержит много недостатков и все же несет коррупционные риски.

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