Военком честно ответил, почему гражданские негативно относятся к представителям ТЦК

Речь идет и о тех, кто распространяет тему так называемой "бусификации" и не желает проходить службу.

Начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко, возглавляющий Территориальный центр комплектования и социальной поддержки с августа 2024 года, отметил, что далеко не все граждане Украины имеют негативное отношение к представителям центров комплектования. Ведь в ТЦК в первую очередь работают военные, вернувшиеся с фронта и лечение письма ранений.

Об этом Юрий Пуйко сказал в интервью проекту Ukrainian Witness.

"Некоторые граждане, не желающие проходить службу, "раскручивают" так называемую "бусификацию", а также по телевидению это начинают распространять... Мы — такие же люди, такие же военнослужащие ВСУ, которые выполняют задачи, которые определило государство. Почему люди так относятся к нам?.. Я скажу, что в государстве есть люди, родственники которых после ранений также проходят службу в ТЦК, потому так сказать, что к ТЦК негативно относятся, я бы так не говорил. Например, есть и хорошие факты и новости. о ТЦК", – ответил Юрий Пуйко.

Напомним, ранее военком ТЦК Одессы отметил, что случаев так называемой "бусификации" граждан значительно уменьшилось.

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