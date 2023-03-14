Военком Харьковского ТЦК анонсировал повестки в "Дії": что говорят в Минцифре

В Министерстве цифровой трансформации говорят, что повесток в "Дії" не будет.

Военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Владимир Арап заявил журналистам, что реестр "Оберіг" с базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан в "Дію". По его словам, в Украине следует ожидать цифровых повесток.

"База набирается. В обозримом будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре "Оберіг", его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію", и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", – сказал он ресурсу "Объектив".

Заявление военкома вызвало резонанс в обществе. Однако в Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

"В "Дії" повесток не будет. Относительно военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберіг", который принадлежит Министерству обороны. К "Дії" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дія" — это не реестр", – отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в комментарии NV.

Напомним, в Киевской области произошел очередной скандал вокруг мобилизации. Военные зашли в кафе и потребовали и мужчин документы для проверки. Видео инцидента, произошедшего в Буче, опубликовали в Сети. Адвокат объяснил, законны ли действия военных и что делать военнообязанным в таких случаях.

Вручение повесток в общественных местах: законно или нет

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