Военком из Донецкой области отправлял уклонистов за границу за 20 тыс. грн: как его накажут

Военком вместе с сообщником организовали механизм выдачи фиктивных документов для пересечения госграницы.

По делу начальника одного из ТЦК Краматорского района Донецкой области и его сообщника, которые оформляли "липовые" документы для выезда за границу, завершили досудебное расследование.

Об этом передает ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Преступную схему разоблачили в июле этого года. По словам правоохранителей, знакомый военкома занимался поиском мужчин, желавших уехать из Украины. Для оформления фиктивных справок, копии документов уклонистов через мессенджер передавались военному, который изготовлял фиктивные временные удостоверения и справки военно-врачебной комиссии (ВЛК). В них отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

Цена "услуги" составляла 20 тысяч гривен для одного человека. ГБР задокументировало выдачу фиктивных документов нескольким военнообязанным.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что НАПК выяснило, что украинские военные за последние полгода незаконно обогатились на 255 млн 629 тыс. грн. ТСН.ua собрал громкие коррупционные скандалы в украинских ТЦК.

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