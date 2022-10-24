Военком рассказал, будет ли продолжаться мобилизация в Украине

На сегодняшний день в рядах ВСУ есть потребность в доукомплектовании кадров.

В рядах Вооруженных сил Украины есть потребность в доукомплектовании кадров.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это - необходимость", — сказал Юрий Максимов.

Он добавил, что если в начале марта в отдельные ответственные подразделения попадали люди совсем других специальностей. то сейчас ситуация изменилась.

"Такое было на начальном этапе войны и это понятно. Танкист брал в руки автомат и был как пехотинец, десантник мог попасть в танковые войска. Но уже в конце марта комплектование было таким, каким должно было быть", — сказал военком.

Напомним, что главный военком Киева рассказал, что делать украинцам после получения повестки, и что грозит в случае неявки в военкомат.

В сентябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек. Помочь их вооружить и надеть могут западные партнеры.

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