Военком высказался о скандальных видео с работниками ТЦК: "Большинство конфликтов – манипулятивные"

Подавляющее большинство резонансных видео с якобы "произволом" ТК являются манипулятивными. Они вырваны из контекста, в которых есть только концовка.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграф".

По словам майора, в настоящее время абсолютное большинство работников, осуществляющих оповещения, это военнослужащие, получившие ранения при защите Родины и по состоянию здоровья, согласно решению ВЛК, уже не могут выполнять боевые задания. Их переводят на службу в ТЦК и СП, в другие учреждения и подразделения.

"И когда такой военнослужащий, отдавший свое здоровье за страну, слышит от гражданина этой страны обиды в свой адрес, то далеко не у каждого выдержат нервы", – говорит он.

Однако большинство конфликтов, подчеркивает попадающих в интернет Истомин, манипулятивные. Они вырваны из контекста, в которых есть только концовка.

"Если бы не комментарий к видео, то вряд ли можно было бы понять, что именно там происходит. Только подпись говорит нам, что это работники ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения. Обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах. Как, где и между кем действительно возник конфликт, непонятно", — заметил майор.

Истомин акцентировал: срыв мобилизационной кампании, прежде всего, выгоден нашему врагу. Конечно же, РФ будет использовать любые поводы для дискредитации как реальные, так и постановочные. Россияне с самого начала расшатывают тему мобилизации, и, к сожалению, это влияет на настроения украинцев.

Ранее в Мукачево люди в камуфляже попытались насильно засунуть мужчину в автомобиль.

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