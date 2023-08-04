Военкома из Южного после коррупционного скандала в Сети отправили на передовую

В социальных сетях на днях разгорелся скандал из-за военкома из Южного на Одесщине, который стал долларовым миллионером во время войны.

В ТЦК Южного отреагировали на скандал с военкомом и двумя его соратниками. Там заявили, что всех троих фигурантов отправили на передовую.

Об этом говорится на странице Одесского областного ТЦК и СП в Фейсбуке.

"На днях в социальных сетях распространили информацию, что депутат и военком из города Южный — Смирнов — стал долларовым миллионером во время войны, еще и "пригрел" в ТЦК двух своих соратников. Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные аферы военной службой", — заявили в ТЦК.

В конце концов, единственным наказанием, которое придумали в центре комплектования, стала отправка военкома на фронт.

"Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все три вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Южный переведены для последующей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже", – сообщили в ТЦК.

Там добавили, что в отношении обнародованной информации инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции. Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство.

Напомним, президент Зеленский отреагировал на проверки военкомов в Украине и заявил о многих "откровенно отвратительных" злоупотреблениях.

"Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств. Вывод очевиден: в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", – сказал глава государства.

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