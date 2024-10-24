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Военная часть отказалась принимать на службу мобилизованного: какая причина и как наказали мужчину

Военная часть отказалась принимать на службу мобилизованного: какая причина и как наказали мужчину

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Мужчина скрылся с территории ТЦК.

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Сиховского районного суда г. Львова.
По данным суда, в апреле 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. Однако он категорически отказался получать повестку и уклонился от службы в армии.

На суде мужчина заявил, что он получил повестку на улице возле своего дома. Работники ТЦК доставили его в военкомат, где ВВК признала его годным к мобилизации. Впоследствии его доставили в воинскую часть.

"В воинской части ему было сообщено, что в связи с его судорогами он не подходит для военной службы и был отправлен обратно в г.Львов. 25 апреля 2024 года, вечером, действительно отказался получать любую повестку и направление в другую воинскую часть, поскольку намеревался поехать домой и переодеться, но его не отпускали. Вызвал сотрудников полиции и самовольно покинул территорию Сиховского РТЦК, после к ТЦК не появлялся", - говорится в показаниях подсудимого.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в ТЦК рассказали, что будет, если не забрать повестку из почты.

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