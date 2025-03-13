"Военная" или гражданская инвалидность: как отличаются выплаты и льготы

Юристы рассказали о пенсионных выплатах для военных и как обжаловать решение ВЛК.

Наличие инвалидности, связанной с защитой Украины, предполагает большие пенсионные выплаты для военных, а также предоставление им дополнительных льгот.

Об этом в интервью для "УП. Жизнь" рассказали адвокат Сергей Ланкин и руководительница медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун.

Для установления военного вида инвалидности в решении военно-врачебной комиссии (ВЛК) должно быть прямо указано, что травма или болезнь возникли из-за участия в боях.

"В целом, если на момент проведения МСЭК было решение ВЛК, где определена правильная причинная связь, то группа должна быть связана с войной", — сказала Ковцун.

Если же в решении ВЛК не указано, что инвалидность связана с защитой, то есть нет такой четкой формулировки, как "связанная с защитой Родины", то военнослужащему невозможно будет в дальнейшем получить статус "лица с инвалидностью в результате войны", единовременную денежную помощь надлежащего размера и военную пенсию.

"Инвалидность может считаться полученной "во время прохождения военной службы", то есть не связанной с непосредственным участием в боевых действиях. В худших случаях вообще не связываться с исполнением обязанностей военной службы", — пояснил Ланкин.

Можно ли обжаловать решение ВЛК

Через ложную информацию в решении ВЛК можно направить жалобу в Центральную ВЛК о внесении изменений в такое решение или пересмотр военнослужащего.

Если неправильная информация содержится в решении экспертной команды, вынесенном при установлении инвалидности – подать жалобу в Центр оценивания о внесении изменений в такое решение или повторное проведение оценки функциональности.

По словам Кристины Ковцун, для установления группы инвалидности, связанной с войной, глава ВЛК может дать военному направлению на оценку повседневного функционирования – это процедура, которой с 1 января 2025 года изменили МСЭК.

Напомним, ранее говорилось, что в Украине расширили перечень граждан, которые могут получить статус участника боевых действий.

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