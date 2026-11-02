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Военная омбудсменка отреагировала на инцидент в Петропавловской Борщаговке: что заявила
На Петропавловской Борщаговке назначена проверка из-за инцидента с военнослужащими.
В Петропавловской Борщаговке Киевской области начали официальное выяснение обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих.
Об этом в соцсети сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.
По информации главы института, состояние военных под контролем, а пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Назначена проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства. Также рассчитываем на включенность и взаимодействие с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины», — отметила Решетилова.
В настоящее время продолжается выяснение всех деталей инцидента с участием командования НГУ, правоохранителей и СБУ.
Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости
Напомним, на Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт с участием частной скорой, полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врач пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.
Также одна из женщин рассказала о своем травмированном знакомом, который находился в подвале 37 дней.
Также один из мужчин, которых содержали в частном доме в Петропавловской Борщаговке Киевской области, прислал родным видеообращение об ухудшении самочувствия.