Военная подготовка для студентов: в Минобразования ответили, будет ли она обязательной

Военная подготовка для студентов / © ТСН.ua

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Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что военная подготовка не будет обязательной для студентов в следующем учебном году и дальше.

Об этом написал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

«Она вероятно будет другой, но она все же будет!» — заявил он.

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Замминистра также пояснил, что это опровержение опубликовано из-за ширившейся по Сети информации, а также в СМИ о якобы «не обязательном для студентов» курсе базовой военной подготовки.

Михаил Винницкий заявил, что такая информация была подана неточно и, к сожалению, воспринята неверно.

«В настоящее время в Верховной раде зарегистрирован законопроект 13347, которым предлагается ввести во все образовательные программы профессионального высшего и высшего образования, вместо курса „Базовая общевойсковая подготовка“ (который завершается присуждением военно-учетной специальности (ВОС) и принесением военной присяги) дисциплину „Основы национального сопротивления“. Предусмотрено, что эта дисциплина будет обязательна для всех студентов и студенток второго года обучения всех колледжей и университетов Украины», — рассказал он.

Какие изменения ждут студентов

Законопроект предусматривает изменение концепции по которой студенты будут приобретать знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей по защите Украины.

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«Базовая общевойсковая подготовка» (курс подготовки бойца) предлагается заменить учебными дисциплиной «Основы национального сопротивления», в которой делается акцент на домедицинской помощи, теоретическом компоненте огневой подготовки, и ознакомление с современными цифровыми технологиями, которые используются в секторе безопасности и обороны.

Полевые учения, по словам Винницкого, предлагают сократить. Поэтому вместо полного цикла огневой подготовки, который есть в структуре мобилизационного курса БЗИН, будут короткие выезды на полигоны для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации в негородских условиях.

В законопроекте содержатся положения, которые позволяют прохождение дисциплины «Основы национального сопротивления» студентами и студентками, которые по религиозным убеждениям не имеют права держать оружие в руках — для них будет увеличен компонент домедицинской помощи.

«Введение курса „Основы национального сопротивления“ не имеет целью готовить студентов заведений высшего и профессионального высшего образования к мобилизации», — добавил он.

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Мобилизационный возраст в Украине: будут ли изменения

Он остается неизменным: только с 25 лет, до этого — сугубо по желанию на специальные контракты для добровольцев возраста 18-24.

«Поэтому полноценный курс „Базовая общевойсковая подготовка“ для всех студентов не нужен. А курс „Основы национального сопротивления“ — это о подготовке к потенциальным угрозам, с которым может в будущем столкнуться любой гражданин Украины, — добавил он.

Также заместитель министра образования и науки сообщил, что сейчас университеты уже начали подготовку к преподаванию в новом учебном году Теоретической части «Базовая общевойсковая подготовка», объемом три кредита.

«Эта подготовка остается в силе, ведь теоретическая часть курса „Основы национального сопротивления“ будет минимально отличаться от теоретической части „Базовая общевойсковая подготовка“. Различится практическая составляющая, которая в случае принятия законопроекта 13347 будет существенно другой. Но подготовка к внедрению этой практической части начнется с нового года, потому что все сделано в плане подготовки остается в силе», — написал замминистра образования и науки.

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Напомним, в Полтавской области проверят Кременчугский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры и технологий, в котором «зашкаливает» количество студентов в возрасте 25+.

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