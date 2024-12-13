Военная подготовка, рекрутинг и логистика — какие изменения в армии предполагает реформа Драпатого

В Сухопутных войсках ВСУ стартуют фундаментальные изменения, которые окажут влияние на ситуацию на фронте в пользу Украины. Эта трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в армии, трансформацию управления, логистики и социальной поддержки военных.

Начало этих изменений объявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый на ставке Верховного главнокомандующего в четверг, 12 декабря. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление — это наш фокус внимания", — подчеркнул генерал-майор Михаил Драпатый.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ добавил, что объявленные изменения имеют полную поддержку со стороны Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, и будут воплощаться совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны и гражданским обществом: волонтерами и благотворительными фондами.

Что и как именно изменится в самой структурной части ВСУ

Военная подготовка: речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании самых современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к нуждам фронта.

"Навыки и умения нашей основы — пехотинца — должны быть максимально прикладными и практичными, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом. Акцент в этих изменениях будет на принципах военного лидерства и знания технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей для изменения ситуации на фронте", — объясняет Михаил Драпатый.

Рекрутинг и социальная поддержка: в Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения.

Технологии: украинский пехотинец должен обладать технологическим преимуществом над врагом на поле боя.

Оптимизация управленческих процессов: Нужна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.

Первыми сферами, которые ощутят управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка. Поскольку именно они решают для боеспособности украинской армии.

"Сегодня Сухопутные войска нуждаются в изменениях, новой энергии воинов и современном подходе к развитию их способностей. Именно в наш день, в День Сухопутных войск, хочу сказать: изменения непременно будут! Как бы сложно нам ни было, не имеем права этого не сделать. Украинский народ, каждый воин, пристав в ряды Вооруженных Сил, уже начал строить армию будущего. Должны завершить наше дело двойной победой: и над врагом, и над всем, что тормозило трансформацию войска. Вместе!", — подытожил Командующий Сухопутных войск ВСУ.

Драпатый: Ключевые приоритеты — люди, технологии и прозрачное управление

Командующий Михаил Драпатый объявил масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ. По его словам, ключевые приоритеты — люди, технологии и прозрачное управление.

Приводим речь Михаила Драпатого:

"Сегодня Сухопутные войска нуждаются в изменениях, новой энергии воинов и современном подходе к развитию их способностей.

Прежде всего, в отношении людей. Человеческое достоинство и качественная подготовка личного состава — в фокусе моего внимания. Она предусматривает переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки в соответствии с потребностями Вооруженных сил и динамики фронта. Больше разработок нового, качественных тренажеров, новейших методик преподавания.

Навыки и умения нашей основы — пехотинца должны быть максимально прикладными и практичными, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом.

Акцент в этих изменениях будет ориентирован на принципы военного лидерства и знания технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей изменения ситуации на фронте.

Следует помнить, что Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности, что невозможно без прозрачной модели рекрутинга. Этот процесс будет установлен с максимальной прозрачностью и нулевой терпимостью к коррупции. Мутируемый ген старика будет искоренен; социальная поддержка станет постоянной: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения. Такой подход вижу реализовать из-за изменений сопровождения поддержки военнослужащих и членов их семей.

Во-вторых, это технологическое преимущество в вооружении пехотинца. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой. Пока воздержусь от деталей. Будем здесь работать совместно и слаженно с командой Генерального штаба, президента Украины, Министерства обороны и других министерств, нашим тылом — волонтерами и фондами.

В-третьих, это оптимизация управленческих процессов, нам нужна маневровость и эффективность в административном аппарате. Это будет достигнуто путем организационных изменений и цифровизации. Акцент на логистическом обеспечении и подготовке. Главная цель – критически пересмотреть структуру потраченного времени офицерского состава на канцеляризм, найти более полезное применение освобожденного ресурса.

Суммируя. Люди, технологии и прозрачное управление — это тот фокус внимания, который будет внедрен в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

Получил поддержку от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Изменения обязательно будут.

Как бы трудно нам ни было, мы не имеем права этого не сделать. Так я вижу свою задачу сегодня.

Украинский народ, каждый воин, принявшись в ряды Вооруженных Сил, начал строить армию будущего. Должны завершить наше дело двойной победой — над врагом, и над всем, что тормозило трансформацию войска. Вместе!"

Напомним, в ноябре Михаил Драпатый назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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