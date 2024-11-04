Военная подготовка в вузах: когда начнется и каких курсов коснется

В МОН подчеркнули, что эта подготовка "совершенно не связана с мобилизацией".

В 2025-2026 учебном году в Украине будет введена базовая общая военная подготовка в учреждениях высшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии Новости LIVE.

"Принятый закон обязывает нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в заведениях высшего образования. Очевидно, речь идет не о первокурсниках, потому что первокурсники преимущественно у нас семнадцатилетние. Наиболее вероятно, что это будет 3-й курс, потому что это уже 19-й. 20 лет, это совершеннолетние ребята", – рассказал Винницкий.

Он подчеркнул, что эта подготовка "совершенно не связана с мобилизацией".

"Мобилизационный возраст остается 25. Просто человек, заканчивающий высшее образование, должен уметь обращаться с оружием, должен знать, где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь, тактическую медицину. Эти все вещи заложены в базовой общей военной подготовке", – сказал замминистра.

По его словам, эта инициатива является продолжением переформатирования предмета "Защита Украины" в старшей школе. Сейчас разрабатывают систему, готовят полигоны, а с января приступят к подготовке инструкторов для аудиторной части.

Относительно военных кафедр Винницкий уточнил, что этим вопросом будут заниматься на протяжении 2025-2026 года.

Напомним, что в Украине была упразднена срочная служба. Вместо нее новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины должны проходить базовую общевоенную подготовку (БЗВП) или базовую военную службу.

Позже стало известно, что всеобщую военную подготовку студентов сделали обязательной. В МОН уточнили, что концепция базовой военной подготовки (БЗВП) для студентов вузов предусматривает аудиторную и полигонную части.

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