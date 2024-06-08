Военная полиция в Украине: какие задачи будет выполнять новый правоохранительный орган

Одной из важных задач, возложенных на военную полицию, будут внутренние служебные расследования, касающиеся не только военнослужащих, но и гражданских сотрудников Минобороны.

Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности, бывший советник МВД Валерий Поцелуйко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, на военную полицию будут возложены примерно такие же задачи, которые сегодня имеют Государственное бюро расследований и обычная полиция.

"Первое, основное — это предотвращение совершения правонарушений не только военнослужащими, но и сотрудниками Минобороны, которые являются госслужащими, Второе — это досудебное расследование, [будут созданы] следственные органы, которые будут расследовать преступления, уголовные проступки", — перечислил Поцелуйко.

Кроме того, военные полицейские будут заниматься превентивной деятельностью, уголовным анализом и выявлением правонарушений. Одной из важнейших задач, возложенных на военную полицию, Валерий Поцелуйко назвал внутренние служебные расследования.

Как сообщалось ранее, 31 мая комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект о военной полиции.

Новому правоохранительному органу планировали, в частности, предоставить следующие полномочия:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог;

останавливать и проводить поверхностную проверку транспорта, проверку у водителей документов на право пользования и вождения;

проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры – в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом .

Напомним, Верховная Рада 5 июня сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции. Народные депутаты к рассмотрению этих законопроектов вернутся после проведения дополнительных консультаций.

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