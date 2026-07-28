Военная получила 1,5 млн гривен за "службу" дома: в Закарпатье разоблачили наглую схему

В Закарпатье разоблачили схему незаконного обогащения военных / © Офис Генерального прокурора

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Экскомандир батальона сознательно покрывал свою 31-летнюю подчиненную, которая вместо реального исполнения служебных обязанностей спокойно жила дома. За это время женщина безосновательно обогатилась более чем на полтора миллиона гривен в виде ежемесячной зарплаты и дополнительных выплат от государства.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

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Схема идеальной службы на диване

Командир прекрасно знал, что женщина не появляется в месте дислокации подразделения, но сознательно создала ей все условия для длительного отсутствия. Чтобы не вызвать лишних подозрений у высшего руководства, он постоянно убеждал коллег, что военнослужащая якобы выполняет его тайные или специальные поручения за пределами части.

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Сама же военная для отвода глаз лишь изредка приезжала в свое подразделение, создавая искусную иллюзию присутствия и активной работы. На самом же деле она просто занималась собственными делами, пока на ее банковский счет регулярно «капали» немалые средства из государственного бюджета.

Предварительные преступления и наказания

Интересно, что эту наглую схему правоохранители раскрыли совершенно случайно, когда расследовали совсем другой криминальный эпизод с участием этого же экскомбата. Еще в феврале прошлого года он попал на ряд подсудимых за то, что цинично требовал взятки со своих подчиненных.

За денежное вознаграждение офицер обещал военным не отправлять их в зону ведения активных боевых действий и таким образом наживался на страхе людей. Теперь к этому громкому делу добавилась еще и история с фиктивной службой подчиненной женщины, что существенно обременит вину бывшего военного.

Следователи уже официально сообщили о подозрении как самому бывшему командиру, так и его подчиненному за злоупотребление служебным положением и уклонению от службы. Прокуроры подготовили соответствующее ходатайство в суд, чтобы избрать обоим фигурантам меры пресечения на время дальнейшего следствия.

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Напомним, заместителя начальника Восточного управления ГНСУ заподозрили в незаконном обогащении на 11 миллионов . Часть суммы чиновник потратил на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальные скрытые миллионы правоохранители нашли наличными, когда пришли к пограничнику домой с обыском.

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