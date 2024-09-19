Военная помощь от США поступает недостаточно быстро: Салливан объяснил почему

Военная помощь США поступает в Украину недостаточно быстро. В Вашингтоне эту проблему пытаются решить.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Фариду Закарии.

В частности, отмечает он, есть еще логистические препятствия, а также препятствия, связанные с военно-промышленным комплексом и способностями производства этих снарядов.

"Здесь нечего возразить с точки зрения фронтовой, так сказать: выходит недостаточно быстро, недостаточно много. Но в Вашингтоне мы не занимаемся тем, что сидим и говорим: давайте не будем давать 155-мм снаряды и пушки, не будем давать средства ПВО, F -16, Bradley, HIMARS с большей скоростью.

Салливан объяснил, что, например, снаряды калибра 155 мм отправляют на фронт как можно скорее "просто с конвейера", несмотря на то, что ограничения все равно не позволяют достичь нужных объемов и скорости поставок.

"Я собрал свою команду и спросил: в какие страны в ближайшие 12 месяцев мы планируем поставить ракеты AMRAAM и ракеты к ЗРК Patriot? Мне сообщили, что есть целый ряд стран, куда мы отправляем эти ракеты. Тогда я сказал: "Возьмите каждую из этих ракет — каждую — и отправить их все в Украину", — рассказал советник президента США.

Он также сообщил, что Штаты работают над большим пакетом помощи Украине, который будет пытаться принять до конца сентября. Впрочем, по его словам, проблема заключается в том, чтобы "пробиться сквозь толщу сложных логистических и операционных процессов, чтобы это вооружение в конце концов досталось фронту".

Напомним, CNN со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США уменьшают пакеты военной помощи для Украины. Все якобы из-за того, что запасы оружия и оборудования, которые есть в распоряжении Пентагона, постепенно иссякают.

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