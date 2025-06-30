Военная помощь США: что об этом говорит Трамп, когда и как мы можем получить оружие

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«Посмотрим, как это будет». Это был краткий ответ президента США на вопросы журналистов о продлении американской вооруженной помощи Киеву на итоговой пресс-конференции саммита Альянса. При этом, планируя в очередной раз поговорить с Путиным, Трамп не исключил предоставление Украине систем ПВО, хотя, по его словам, они нужны и самим США. Ведь, негде правды деть: с начала второго президентского срока Трампа Россия увеличила количество и массированность воздушных ударов по Украине.

Но, как известно, еще до начала операции Израиля по уничтожению ядерных объектов Ирана, к которой позже присоединилась и Америка, Вашингтон перебросил на Ближний Восток около 20 тысяч. специальных ракет для сбития «шахедов», которые должна была получить Украина. А что касается таких систем ПВО, как Patriot, ситуация вообще непонятна. Еще год назад на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО союзники пообещали Украине 7 Patriot. По состоянию на апрель этого года мы получили только 4 таких системы. Позже были сообщения о том, что Украина может получить Patriot из Израиля. Но потом МИД Израиля это опроверг. К тому же, неизвестно, речь шла о системе Patriot или ракеты-перехватчики к ней.

Более того, в понедельник, 30 июня, во время визита в Киев министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом они обратились к европейским партнерам с общим письмом по поиску в ЕС дополнительных систем ПВО для Украины. По другим видам военной помощи, по словам генсека НАТО Марка Рютте, в этом году она может превысить рекордные $50 млрд, предоставленные в прошлом году. Но эти на самом деле $54 млрд, полученные Киевом в 2024 году, включали и американскую помощь. А в 2025 году, как ожидается, без США Украина получит свыше 35 млрд евро.

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Итак, примет ли администрация Трампа решение о продлении военной помощи Украине? Когда и как это может быть? Читайте на сайте ТСН.ua.

«Помощь Байдена»: дефицит оружия уже осенью

На саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели примерно 50-минутную встречу, где, в частности, обсудили дальнейшую военную помощь Украине со стороны США. Украинский президент должен был встретиться с американским коллегой еще во время саммита G7 в Канаде 15-17 июня, где планировалось обсудить возможность если не получения, то закупок американского оружия, в частности, батарей Patriot, на $30-50 млрд. Например, приблизительная стоимость десяти Patriot — это $15 млрд.

Неизвестно, как на это отреагировал Трамп, кроме фразы: «Посмотрим, как это будет». К тому же, по словам президента Чехии Петра Павела, на саммите в Гааге лидеры стран-членов НАТО пытались убедить американского президента усилить давление на Россию, однако он остался сдержанным, хотя осознает, что это очень действенный инструмент. Вдобавок встреча Трампа и Зеленского состоялась уже после заявления министра обороны США Пита Гегсета на слушаниях в Палате представителей 10 июня о сокращении военной помощи Украине в американском бюджете на 2026 год. По его словам, эта администрация рассматривает войну России против Украины по-другому.

«Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно учитывая все конкурирующие интересы по всему миру», — добавил Пит Гегсет.

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Оружие, которое Украина до сих пор получает от США, предусмотрено военной помощью, принятой еще администрацией Джо Байдена. О последнем пакете Белый дом объявил в январе. После инаугурации Трампа новых пакетов мы не получали уже больше 5 месяцев. По оценкам западных специалистов, о чем неоднократно сообщали СМИ, «помощь Байдена» иссякнет уже этим летом. То есть с дефицитом оружия — артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и ракеты-перехватчики к ним, а также ракеты к HIMARS, включая ATACMS, — Украина столкнется уже в конце августа этого года. Хотя раньше звучали более оптимистичные оценки, в том числе и от украинских народных депутатов, что после полной остановки поставок американского оружия мы сможем продержаться около полугода. И это включая ожидаемое наращивание оборонного производства в Европе.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинское командование и солдат на местах, Россия развернула 50-тысячную группировку вокруг города Сумы. Это в три раза больше, чем имеет Украина. Кроме того, Financial Times отмечает, что среди европейских дипломатов и лидеров укрепляется убеждение: Россия не готова к прекращению огня, а ее главная цель — Одесса. Ссылаясь на оценки некоторых официальных лиц НАТО, издание отмечает, что без существенного увеличения западной военной помощи Украина может достичь критического предела за шесть месяцев, потеряв способность к эффективному сопротивлению уже осенью.

Предоставление или продажа оружия: в Конгрессе нет никаких инициатив

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, комментируя подобные публикации в западной прессе, напомнил, что Путин «вообще хочет полностью уничтожить Украину», поэтому «нет смысла писать о его планах „оккупировать Одессу“ или еще что-то, планировать он может сколько угодно, у него не получится». Но сроки, о которых идет речь в свежих публикациях американской прессы, совпадают с тем, что уже озвучивалось ранее о проблемах Украины через полгода после остановки поставок американского оружия.

Еще в феврале этого года Владимир Зеленский заявлял, что где-то 40% всего оружия на 2025 год — это отечественное производство. «Вклад в обороноспособность и безопасность Украины в США сегодня достигает 30%, можно представить, что будет с нами без этих 30%», — отмечал украинский президент. Западные аналитические центры уже неоднократно отмечали, что львиная доля американской военной помощи для Украины тратится у самих США на производство нового или замену оружия, предоставляемого Киеву из американских запасов. Однако для Трампа это, очевидно, не аргумент.

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Оказывая вооруженную и прямую военную помощь Израилю, Белый дом сознательно тормозит дальнейшую оборонную поддержку Украины. С одной стороны, в администрации Трампа все еще верят, что принятие нового пакета военной помощи Киеву, как и введение более жестких санкций против России, закроет окно для диалога с Кремлем. С другой стороны, учитывая курс команды Трампа на понимание с Москвой любой ценой, дальнейшая поддержка Украины просто не входит в планы Вашингтона, по крайней мере, пока.

Анализ экспертов Центра стратегических и международных исследований (CSIS) указывает, что критически важны для Украины американские ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним, антидроновые боеприпасы, артиллерийские установки HIMARS и ракеты ATACMS к ним, а также американская разведка. К примеру, предупреждения о воздушных тревогах в Украине, в частности по запуску Россией баллистики, базируются на данных американских спутников. Напомним, как в марте этого года, когда Трамп приостановил предоставление Киеву военной помощи, включая обмен разведданными, украинское руководство предупреждало, что это может привести к увеличению количества погибших украинцев из-за российских воздушных атак, ведь наши Воздушные силы просто «не будут видеть» запуск вражеских ракет.

Поэтому несмотря на заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фрейдинга о том, что если будет политическая воля европейских союзников, то будут и средства, способные в значительной степени компенсировать американскую поддержку Украины, эксперты и бывшие военные все же сомневаются в этом. К тому же они напоминают, что британско-французские Storm Shadow/SCALP, гаубицы M777 и истребители F-16 тоже либо произведены в США, либо содержат американские компоненты, и Вашингтон может заблокировать их передачу Киеву.

На сегодняшний день в американском Конгрессе нет законодательных инициатив по продолжению военной поддержки Украины, когда «помощь Байдена» иссякнет. Судьба законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, предусматривающего введение 500% тарифа на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, газ и т.п., тоже неопределенна. В недавнем интервью ABC News сам Линдси Грэм рассказал, что, вероятно, его санкционный законопроект будет принят в июле. Хотя в июле-августе Конгресс США уходит на каникулы. К тому же, по словам Грэма, документ не будет содержать обязательства ввести новые санкции против России — это решение будет приниматься исключительно Трампом.

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Дата публикации 21:39, 27.06.25 Количество просмотров 93 Лесть Трампу, решающая встреча с Зеленским и... Орбан! Главное с саммита НАТО от ТСН