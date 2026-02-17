Военная служба для лиц 60+: что известно о нововведениях

Мобилизация. / © ТСН.ua

В Украине во время действия военного положения добровольцы старше 60 лет смогут заключить годовалый контракт на прохождение военной службы.

Это было введено указом президента Украины №108/2026, сообщили в Министерстве обороны.

Этот документ вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Контракт для добровольцев 60+

Отмечается, что в Украине мобилизация мужчин от 60 лет не происходит. Они могут заключить контракт. Он, подчеркивают в минобороны, — это исключительно добровольная инициатива для тех, кто признан военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Для принятия на службу по контракту мужчины 60+ должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

«Если доброволец принимается на военную службу по контракту в качестве офицера, письмо командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генштабом ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Подписавший контракт военный гарантированно будет проходить службу не менее шести месяцев на избранной должности. Впрочем, назначение на другие должности, в частности в другие воинские части, возможно только по его собственному желанию через полгода после замещения такой должности.

Кто может получить звание в сокращенные сроки

Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:

служит в боевой части, участвующей в военных действиях (перечень частей определяет Генштаб ВСУ);

служит в воинской части, не относящейся к боевому составу, и не менее трех месяцев выполнял или выполняет боевые (специальные) задания в боевых частях, задействованных в ведении военных действий;

во время действия военного положения выполнял боевые (специальные) задания в боевых частях, задействованных к ведению военных действий, и был признан ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья или пригодными к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медподразделения, охраны, ранений, полученных при защите Отечества, либо переведены в другие воинские части, либо возвращены из командировки в свои воинские части.

Когда могут присвоить очередное воинское звание военному ВСУ в сокращенные сроки во время действия военного положения:

через 1 год — для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

через 2 года — для высшего сержантского (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант), а также старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

Следует отметить, что для не боевых частей применяются более длительные сроки выслуги лет в звании.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский разрешил мужчинам 60+ официально служить в армии и воевать. Глава государства внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.

Напомним, ранее член парламентского Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил о том, что мобилизация в Украине скоро кардинально изменится. В частности, по его словам, речь идет о том, чтобы минимизировать случаи, сопровождающиеся конфликтами во время мобилизации.