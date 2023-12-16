Военная служба для женщин: какие изменения предполагает новый законопроект

Женщины должны будут вставать на военный учет и проходить базовую общевойсковую подготовку.

Народная депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла обнародовала последние наработки нового законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, в котором предусмотрен, в частности, военный учет и военная служба для женщин.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

В настоящее время продолжается проработка "реалистической модели" законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде. В черновом документе предусмотрены следующие нововведения. Женщины:

становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевойсковую подготовку;

во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности — только добровольно).

Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований) являются:

беременность;

уход за ребенком.

Напомним, вместо срочной службы новым законопроектом планируется ввести в Украине базовую общевойсковую подготовку. Такую подготовку на срок до 3 месяцев должны будут проходить все граждане в возрасте от 18 до 25 лет.

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