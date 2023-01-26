Военная служба в Украине: кто имеет право на вознаграждение 100 тысяч гривен

Изменения выплаты ежемесячного вознаграждения военным коснулись, в том числе военных, находящихся не только в районах ведения боевых действий, но и между позициями сил обороны или позициями войск РФ.

Об этом сообщает всеукраинская правозащитная организация "Юридическая сотня".

Так, 20 января постановлением №43 Кабмин внес изменения в порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения военным во время военного положения. В частности, вознаграждение больше не будет выплачиваться военным прокурорам Офиса Генерального прокурора и сотрудникам Службы судебной охраны.

Кроме того, военные, выполняющие задачи на временно оккупированной территории и на территории между позициями сил обороны и позициями войск РФ, также имеют право на вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен, в то время как ранее речь шла только о районах ведения боевых действий. Уточнение по территориям касается также выплаты 15 миллионов гривен членам семей Защитников, погибших при выполнении таких задач.

Кабмин также определил, что вознаграждение может увеличиваться (но не более чем до 50 тысяч гривен) для военных, которые в составе:

органа военного управления,

штаба группировки войск (сил),

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно,

на расстоянии, в том числе вне районов ведения боевых действий, осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии столкновения.

Руководители соответствующих министерств и государственных органов, кроме определения порядка и условий выплаты дополнительного вознаграждения, единовременного пособия, теперь также имеют полномочия определять размер выплаты дополнительного вознаграждения до 30 тысяч гривен.

Напомним, Правительство Украины 30 декабря 2022 утвердило новый порядок военного учета. В новом постановлении правительство указало четкие запреты и обязательства для призывников, военнообязанных и резервистов. Подробнее – читайте в ТСН.ua.

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