Военная техника на улицах Одессы: в мэрии просят горожан не паниковать

Военная техника на улицах Одессы: в мэрии просят горожан не паниковать

Одесситов предупредили о планируемом перемещении военной техники.

Одесситов попросили не паниковать, если в ближайшие дни они увидят на улицах города передвижение военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

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В течение двух дней – 19 и 20 января – по улицам Одессы будет перемещаться военная техника. Причина — обучение Оперативного командования "Юг".

"19-20 января 2022 года состоится перемещение малых групп военной техники из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в микрорайон Лузановка Суворовского района Одессы", — говорится в сообщении мэрии.

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Напомним, в Сети появились спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

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