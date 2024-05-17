Военная техника оккупантов в Мариуполе таранит гражданские автомобили: фото

Из-за российских военных количество ДТП во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области существенно выросло. Неоднократно военная техника окупантов таранит гражданские автомобили.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Жители города регулярно жалуются, что на дорогах происходит "полный беспредел", ведь в городе до сих пор мало светофоров, пешеходных разметок и контроля за движением", — говорится в сообщении.

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Кроме того, российские военные в оккупированном городе не учитывают правила дорожного движения, поэтому аварии с участием военной техники в Мариуполе случаются постоянно.

"Страдают, как всегда, обычные мариупольцы", — отметили в горсовете.

Напомним, в Мариуполе ежедневно фиксируют передвижение военных в оккупированном городе. Кроме того, враг быстрыми темпами строит железнодорожную логистику и использует мариупольский порт для укрепления позиций и укреплений на линии фронта.

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