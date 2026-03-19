Военная вместо службы участвовала в шоу "МастерШеф": ГБР отреагировало

Виктория Кузнецова на «МастерШеф» / © Instagram

Реклама

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по участнице 16-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф», которая, по данным следствия, принимала участие в телесъемках вместо прохождения военной службы.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

Согласно материалам следствия, фигурантка дела занимает должность штурмана авиационного отряда транспортной эскадрильи. Согласно документам, с 14 апреля по 16 августа 2025 года женщина находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении военного медицинского учреждения.

Реклама

Однако правоохранители установили, что в период с 22 апреля по 11 августа военнослужащая фактически находилась в Киеве и Киевской области, где принимала участие в съемках телепроекта. Следствие предполагает, что госпитализацию оформили фиктивно с помощью неустановленных лиц во избежание выполнения служебных обязанностей.

Скриншот определения суда.

В течение всего периода лечения женщине продолжали начислять денежное довольствие, премии и надбавки. По версии следствия, это нанесло материальный ущерб воинской части.

Производство открыто по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По данным издания «Українські новини», ссылающегося на собственные источники, речь идет о Виктории Кузнецовой, которая покинула шоу в 17-м выпуске. На официальном сайте проекта она представлена как уроженка Коломыи, которая с 2015 года служила штурманом в Вооруженных силах Украины. Во время эфиров участница почти не упоминала о своей актуальной военной службе.

Реклама

