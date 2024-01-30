"Военно-патриотическое воспитание": РФ на оккупированных территориях готовит детей к войне

В Донецкой области в оккупированном Шахтерске оккупационные власти провели около 60 мероприятий для детей и молодежи. В частности, оккупанты будут учить молодежь "противодействовать терроризму".

Об этом идет речь на сайте Киборг.

Значительное количество событий, проводимых оккупантами носило пропагандистский характер. Среди многочисленных новогодних событий с советскими персонажами некоторые декабрьские мероприятия отличаются своей идеологичностью или бессодержательностью.

"Цитируем названия без изменений: "Выставка к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой", "Митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан", "Онлайн мастер-класс ко Дню Георгиевской ленты "Символ воинской славы"". Не обошлось и без «Лебединого озера». Некоторые меры в Шахтерске были отменены из-за отсутствия света", — говорится в сообщении.

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Представители Росгвардии также провели для детей Шахтерской средней школы села Петропавловка так называемый "Урок мужества".

Как указано на сайте оккупационной администрации, сотрудники Росгвардии Мордовии и Самары рассказали собравшимся о службе и ознакомили с индивидуальной защитой.

"Показали, как разбирать и собирать автомат, рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи, ответили на вопросы детей", — добавили в сообщении.

Также мы писали, что русские захватчики проводят системные фильтрационные мероприятия для вытеснения патриотически настроенного населения с оккупированных территорий.

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