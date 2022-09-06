"Военно-политическое командование избрало абсолютно правильную тактику": эксперт о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области

Тактика контрнаступления украинских армейцев абсолютно верна.

Об этом в эфире ТСН сообщил военный эксперт Петр Недзельский.

"Враг находится в окружении. Давайте исходить из этого объективного факта. Что можно сделать, чтобы спасти группировку из окружения? Надо сделать чтобы она ушла — сделать какой-то коридор, но там есть естественные преграды — мешает река. Что стелает Россия, чтобы избежать этого позора, военного поражения — можно только предположить. Наши правильно все делают — наступают не фронтальными атаками, которые могут привести к колоссальным жертвам, а такими локальными постепенными шагами достигают своей цели — наше военно-политическое командование избрало абсолютно правильную тактику", – сказал Недзельский.

Он добавил, что сейчас прогнозы по контрнаступлению делать сложно.

"Противник загнан в тупик. Эту ситуацию в нашу пользу можно использовать либо быстро, либо медленно – довести операцию до состояния стратегической победы. Я считаю, что наше командование выбрало единственную правильную тактику", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в Сети празднуют "юбилей" потерь российских оккупантов.

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