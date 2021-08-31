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Военно-транспортные самолеты Командования спецопераций США совершили полет над Киевом: видео

Военно-транспортные самолеты Командования спецопераций США совершили полет над Киевом: видео

Посольство США в Украине/Twitter

Американской военные прибыли в Украину, чтобы помочь в обучении бойцов ВСУ.

Два военно-транспортных самолета Командования специальных операций США в Европе совместно с украинскими коллегами осуществили полет над Киевом.

Видео полета опубликовало в своем Тwitter Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

Отмечается, что силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения в Виннице и, чтобы отметить окончание этой миссии, осуществили полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на двух самолетах MC -130J Commando II.

Маршрут ознакомительного полета пролегал над Днепром, Аркой Дружбы народов, Киево-Печерской Лаврой, Музеем Второй мировой войны и монументом Родина-мать.

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