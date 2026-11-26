Военно-учетные данные мужчин / © ТСН

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Кабинет Министров Украины принял постановление о верификации данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов во время мобилизации.

Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабмина от 25 ноября 2026 г. №1466.

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Согласно документу, проверка охватит информацию обо всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Ее цель — обеспечить целостность, полноту и достоверность сведений в военном реестре.

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Для проведения верификации Государственная миграционная служба будет передавать Минобороны данные своей ведомственной информационной системы и Единого государственного демографического реестра. Их будут сравнивать с информацией, которая уже содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Что будет происходить с данными после проверки

По результатам автоматизированного сравнения Минобороны должно обеспечить актуализацию сведений в военном реестре. Изменения будут вноситься автоматизированным или неавтоматизированным способом.

На это ведомству отводится 120 дней после завершения верификации.

В то же время, постановление устанавливает ограничения по использованию полученной информации. Данные, которые не могут вноситься, обрабатываться и храниться в реестре военнообязанных, разрешено использовать исключительно для проведения проверки.

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Также документ предусматривает, что обмен информацией между ДМС и Минобороны будет происходить защищенными каналами, в том числе с использованием сменных носителей. Передаваемые сведения должны быть актуальны на день их поступления.

После выполнения задач Минобороны должно обеспечить уничтожение полученных от Государственной миграционной службы данных в установленном законодательством порядке.

Отдельно в постановлении отмечается, что обработка персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов должна производиться в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Нужно ли мужчинам самостоятельно проходить проверку

В тексте постановления говорится об автоматизированном сравнении государственных данных и дальнейшем обновлении информации в реестре. Документ не устанавливает обязанности для мужчин самостоятельно обращаться в ТЦК или представлять дополнительные документы в пределах этой верификации.

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В то же время, постановление предусматривает возможность как автоматизированного, так и неавтоматизированного внесения изменений в реестр.

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