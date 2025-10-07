- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 546
- Время на прочтение
- 2 мин
Военный чиновник отправил бойцов крутить шаурму вместо службы: фото, видео
Военные продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области и выполняли строительные и хозяйственные работы, одновременно ежемесячно получая полное денежное довольствие.
Военное чиновник отправил военнослужащих крутить шаурму и работать на его семью вместо службы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновника одной из воинских частей Донбасса, отправившего подчиненных работать на его семью. В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донбасса», — говорится в сообщении.
Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения вынуждал двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежавший жене офицера. Женщина фактически руководила их «службой» — распределяла обязанности и контролировала заработок.
Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.
Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 4 млн гривен.
Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, выполнявших незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Напомним, командир почти год насчитывал подчиненному «боевые» за ремонт дома своей дочери.