Военное положение и мобилизация в Украине будут продолжены: Зеленский внес в ВР соответствующие документы

Военное положение и мобилизацию в нашем государстве продлят с 14 мая еще на 90 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации.

Об этом говорится в соответствующих законопроектах.

Как стало известно согласно документам, военное положение и мобилизацию в нашем государстве продлят с 14 мая еще на 90 суток – согласно 11 августа этого года. Документы внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Напомним, что РФ объявила в розыск Зеленского, Порошенко и Павлюка.

Читайте также: