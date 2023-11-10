Военное положение и мобилизация в Украине продолжены: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законы №10211 и №10212 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

После очередного продления военное положение и мобилизация в Украине продлятся до 14 февраля 2024 года.

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Ранее Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. С 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизация в Украине продлена уже в девятый раз.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики в Украине до 2028 года, что определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в области обороны в течение следующих 5 лет – как во время военного положения, так и в мирное время.

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