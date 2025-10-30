Военное положение и мобилизация: что будет после нового года

Президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации / © Владимир Зеленский

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут продолжаться как минимум до 3 февраля 2026 года.

На официальном сайте Верховной Рады появилась информация, что соответствующие законы в четверг, 30 октября, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлен с 5 ноября на 90 дней.

Оба закона были приняты Верховной Радой 21 октября.

За закон «Об утверждении указа президента Украины „О продлении срока действия военного положения в Украине“ (регистрационный №14128) проголосовало 317 народных депутатов.

Он предусматривает продление военного положения с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.

За закон «Об утверждении указа президента Украины „О продлении срока проведения всеобщей мобилизации“ (регистрационный №14129) проголосовало 315 народных депутатов.

По этому закону всеобщая мобилизация продлена на такой же период.

