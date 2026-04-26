ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
625
Время на прочтение
1 мин

Военное положение и мобилизация: что изменится на следующей неделе

Срок действия предыдущих указов президента Украины о военном положении и мобилизации продолжается до 4 мая 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Мобилизация в Украине

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит продление в Украине военного положения и мобилизации до 2 августа. Ожидается, что в понедельник, 27 апреля, президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы об утверждении соответствующих указов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Предварительно законы будут рассмотрены комитетом по вопросам обороны и национальной безопасности

«Опять на 90 суток. Это уже будет 19-й раз когда Рада голосует за эти вопросы», — отметил Железняк.

По его словам процедура будет типичной:

  • внесение законов президентом на основе решения СНБО;

  • рассмотрение обоих законов профильным оборонным комитетом ВРУ;

  • вынесение на голосование Рады (для принятия нужно более 226 голосов за каждый законопроект);

  • подписание председателем ВРУ;

  • подписание Президентом.

Железняк уточнил, что срок действия предыдущих указов длится до 4 мая 2026 года. Соответственно продление будет до 2 августа.

«Пока дата рассмотрения 28-е апреля, но может быть и 29-е», — добавил он.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация и в случае ее продления после 4 мая вместе с военным положением могут появиться определенные предложения по обновлению или корректировке правил. Как известно, сейчас над этими предложениями работает Министерство обороны Украины.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
625
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie