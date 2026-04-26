Военное положение и мобилизация: что изменится на следующей неделе
Срок действия предыдущих указов президента Украины о военном положении и мобилизации продолжается до 4 мая 2026 года.
На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит продление в Украине военного положения и мобилизации до 2 августа. Ожидается, что в понедельник, 27 апреля, президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы об утверждении соответствующих указов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк
Предварительно законы будут рассмотрены комитетом по вопросам обороны и национальной безопасности
«Опять на 90 суток. Это уже будет 19-й раз когда Рада голосует за эти вопросы», — отметил Железняк.
По его словам процедура будет типичной:
внесение законов президентом на основе решения СНБО;
рассмотрение обоих законов профильным оборонным комитетом ВРУ;
вынесение на голосование Рады (для принятия нужно более 226 голосов за каждый законопроект);
подписание председателем ВРУ;
подписание Президентом.
Железняк уточнил, что срок действия предыдущих указов длится до 4 мая 2026 года. Соответственно продление будет до 2 августа.
«Пока дата рассмотрения 28-е апреля, но может быть и 29-е», — добавил он.
Напомним, в Украине продолжается мобилизация и в случае ее продления после 4 мая вместе с военным положением могут появиться определенные предложения по обновлению или корректировке правил. Как известно, сейчас над этими предложениями работает Министерство обороны Украины.