Военное положение и мобилизация: что изменится на следующей неделе

Мобилизация в Украине

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит продление в Украине военного положения и мобилизации до 2 августа. Ожидается, что в понедельник, 27 апреля, президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы об утверждении соответствующих указов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Предварительно законы будут рассмотрены комитетом по вопросам обороны и национальной безопасности

«Опять на 90 суток. Это уже будет 19-й раз когда Рада голосует за эти вопросы», — отметил Железняк.

По его словам процедура будет типичной:

внесение законов президентом на основе решения СНБО;

рассмотрение обоих законов профильным оборонным комитетом ВРУ;

вынесение на голосование Рады (для принятия нужно более 226 голосов за каждый законопроект);

подписание председателем ВРУ;

подписание Президентом.

Железняк уточнил, что срок действия предыдущих указов длится до 4 мая 2026 года. Соответственно продление будет до 2 августа.

«Пока дата рассмотрения 28-е апреля, но может быть и 29-е», — добавил он.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация и в случае ее продления после 4 мая вместе с военным положением могут появиться определенные предложения по обновлению или корректировке правил. Как известно, сейчас над этими предложениями работает Министерство обороны Украины.