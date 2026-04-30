Владимир Зеленский

В Украине еще на три месяца продлили мобилизацию и военное положение — до 2 августа. Президент Владимир Зеленский подписал указы.

Об этом стало известно с официального сайта Верховной Рады Украины.

«Верховная Рада получила законы, подписанные президентом Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что глава государства подписал документы, которые Верховная Рада поддержала 27 апреля — №15197 «О продлении срока действия военного положения в Украине» и №15198 «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Согласно указам президента, военное положение и всеобщая мобилизация продлятся еще 90 дней — до 2 августа 2026 года.

Напомним, в прошлый раз военное положение и мобилизацию продлили 26 января 2026-го — также на три месяца. 27 апреля президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроекты №15197 и №15198 об их продлении.

Уже 28 апреля Верховная Рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине. Решение о продлении военного положения поддержали 315 парламентариев, а по мобилизации — 304 депутата.

