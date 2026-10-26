Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить: Зеленский внес законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца.

Об этом говорится на официальном сайте Рады.

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Так, на сайте парламента появился законопроект №16182 об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине».

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Также опубликован проект закона №16183 об утверждении указа президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Военное положение в Украине — когда было введено и продлено

Напомним, из-за полномасштабного российского вторжения военное положение в Украине было введено 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. После этого Зеленский неоднократно продлевал действие военного положения и мобилизации на 90 дней. В последний раз это произошло в июле 2026 года — тогда действие военного положения и мобилизации было продлено до 31 октября 2026 года.

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