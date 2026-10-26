ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1341
Время на прочтение
1 мин

Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить: Зеленский внес законопроекты

Зеленский предлагает оставить военное положение и мобилизацию в силе еще на 90 дней.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
1 комментарий
Подпишитесь на нас в Google
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца.

Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Так, на сайте парламента появился законопроект №16182 об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине».

Также опубликован проект закона №16183 об утверждении указа президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Военное положение в Украине — когда было введено и продлено

Напомним, из-за полномасштабного российского вторжения военное положение в Украине было введено 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. После этого Зеленский неоднократно продлевал действие военного положения и мобилизации на 90 дней. В последний раз это произошло в июле 2026 года — тогда действие военного положения и мобилизации было продлено до 31 октября 2026 года.

Связанные темы
Комментарии (1)
Сортировать:
Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
09:35, 2026.10.26
А кто-то сомневался что Зеленский в очередной раз не продлит могилизацию?
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie