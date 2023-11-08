Военное положение и общая мобилизация в Украине снова продлены: на какой срок

Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.
После очередного продления военное положение и мобилизация в Украине продлятся до 14 февраля 2024 года.
Об этом 8 ноября сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, "за" проголосовали 329 народных депутатов.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года военное положение и общая мобилизация в Украине продлены уже в девятый раз.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный анонсировал усиление мобилизации. В статье для издания The Economist он заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны. В то же время, западные партнеры призывают мобилизовать больше молодежи.
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