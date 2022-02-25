Военное положение: какая ситуация с энергосистемой

Военное положение: какая ситуация с энергосистемой

В Минэнерго прошло совещание о состоянии работы энергосистемы.

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, изолированно как от энергосистемы России и Беларуси, так и от европейской энергосистемы.

В министерстве энергетики прошел очередной мониторинговый селектор о состоянии работы энергосистемы, предприятий энергетической сферы и сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

За минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии – до 12,8 ГВт.

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Министерство призвало потребителей не ограничивать потребление, кроме традиционных средств ответственного энергопотребления.

По состоянию на 25 февраля работает 11 блоков АЭС, рабочая мощность 8 349 МВт.

Тепловые электростанции работают в полном составе, кроме Луганской ТЭС, с которой нет связи. Запасов угля достаточно для стабильной работы ТЭС.

Каховская ГЭС работает в плановом режиме, есть связь со станцией.

Газотранспортная система работает стабильно. Экспорт газа увеличился до 9 млн куб м в сутки, импорт производится в объеме 11 млн куб м в сутки, преимущественно из Венгрии.

В результате боевых действий повреждена сетевая инфраструктура — подстанции и линии электропередач — из-за этого прервано электроснабжение в том числе в Гостомеле, Ирпене, Буче, Мостище.

В Черниговской области отключено 25 населенных пунктов, Харьковская область – 42 населенных пункта, Житомирская – 14 населенных пунктов.

В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция.

В Киеве сеть работает стабильно, отключений нет.

Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий на участках повреждения.

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