Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Военное положение: какая ситуация с энергосистемой

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военное положение: какая ситуация с энергосистемой

УНИАН

В Минэнерго прошло совещание о состоянии работы энергосистемы.

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, изолированно как от энергосистемы России и Беларуси, так и от европейской энергосистемы.

В министерстве энергетики прошел очередной мониторинговый селектор о состоянии работы энергосистемы, предприятий энергетической сферы и сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

За минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии – до 12,8 ГВт.

Министерство призвало потребителей не ограничивать потребление, кроме традиционных средств ответственного энергопотребления.

  • По состоянию на 25 февраля работает 11 блоков АЭС, рабочая мощность 8 349 МВт.
  • Тепловые электростанции работают в полном составе, кроме Луганской ТЭС, с которой нет связи. Запасов угля достаточно для стабильной работы ТЭС.
  • Каховская ГЭС работает в плановом режиме, есть связь со станцией.
  • Газотранспортная система работает стабильно. Экспорт газа увеличился до 9 млн куб м в сутки, импорт производится в объеме 11 млн куб м в сутки, преимущественно из Венгрии.
  • В результате боевых действий повреждена сетевая инфраструктура — подстанции и линии электропередач — из-за этого прервано электроснабжение в том числе в Гостомеле, Ирпене, Буче, Мостище.
  • В Черниговской области отключено 25 населенных пунктов, Харьковская область – 42 населенных пункта, Житомирская – 14 населенных пунктов.
  • В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция.
  • В Киеве сеть работает стабильно, отключений нет.

Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий на участках повреждения.

Читайте также:

Взрыв в Киеве: площадь поражения огромна, однако обошлось без жертв

Взрыв в Киеве: площадь поражения огромна, однако обошлось без жертв
Следующая публикация