Военное положение: какая ситуация с энергосистемой

В Минэнерго прошло совещание о состоянии работы энергосистемы.
Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, изолированно как от энергосистемы России и Беларуси, так и от европейской энергосистемы.
В министерстве энергетики прошел очередной мониторинговый селектор о состоянии работы энергосистемы, предприятий энергетической сферы и сетевой инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
За минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии – до 12,8 ГВт.
Министерство призвало потребителей не ограничивать потребление, кроме традиционных средств ответственного энергопотребления.
- По состоянию на 25 февраля работает 11 блоков АЭС, рабочая мощность 8 349 МВт.
- Тепловые электростанции работают в полном составе, кроме Луганской ТЭС, с которой нет связи. Запасов угля достаточно для стабильной работы ТЭС.
- Каховская ГЭС работает в плановом режиме, есть связь со станцией.
- Газотранспортная система работает стабильно. Экспорт газа увеличился до 9 млн куб м в сутки, импорт производится в объеме 11 млн куб м в сутки, преимущественно из Венгрии.
- В результате боевых действий повреждена сетевая инфраструктура — подстанции и линии электропередач — из-за этого прервано электроснабжение в том числе в Гостомеле, Ирпене, Буче, Мостище.
- В Черниговской области отключено 25 населенных пунктов, Харьковская область – 42 населенных пункта, Житомирская – 14 населенных пунктов.
- В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция.
- В Киеве сеть работает стабильно, отключений нет.
Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий на участках повреждения.
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