Военное положение после 7 февраля: что следует знать военнообязанным

Новые правила мобилизации в Украине значительно сузили круг лиц, которые могут рассчитывать на отсрочку.

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

Ввиду этого, Верховная Рада Украины внесла значительные изменения в порядок бронирования военнообязанных.

В частности, все бронирования, оформленные до 1 декабря 2024 года, утрачивают свою силу с 28 февраля 2025 года. Это означает, что работники, имеющие такие бронирования, могут быть призваны на военную службу, если их профессия не считается критически важной для функционирования предприятия.

Детальнее о новациях, которые следует знать военнообязанным в Украине – читайте в материале ТСН.ua.

Продолжение отсрочки

В целом отсрочку предоставляют к дате, до которой объявлена общая мобилизация, на сегодняшний день это – 7 февраля 2025 года. Военнообязанным, которые оформили отсрочку онлайн, нужно будет 8 февраля снова зайти в приложение "Резерв+" и нажать "Оформить отсрочку". Тогда срок продлится еще на три месяца.

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила, на какой срок предоставляется отсрочка и как продолжается согласно постановлению КМУ 560 в новой редакции.

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Тарасенко отметила, что истек срок, на который предоставлена отсрочка, не означает мобилизацию. Если право на отсрочку существует и дальше, то по истечении срока возможно снова оформить отсрочку.

Срок на который предоставляется отсрочка:

забронированные – срок, определенной в документах о бронировании.

Лица с инвалидностью – на весь срок действия инвалидности.

Лица, признанные временно непригодными, – срок временной непригодности, указанный в заключении ВЛК (не более 12 месяцев).

Госслужащие (пп. 16-23 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") – срок пребывания на соответствующей должности.

Другие военнообязанные, имеющие право на отсрочку (п. 24 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") – срок, определенный законодательством для соответствующего основания.

Соискатели образования, докторанты, интерны – на семестр, но не более 6 месяцев.

Научно, научно-педагогические, педагогические работники учебных заведений и научных учреждений – до завершения учебного года.

Члены семьи пропавших без вести или погибших на войне, Героев Украины Революции достоинства – срок действия соответствующих оснований.

Всем другим – срок действия соответствующих оснований, но не более чем срок проведения мобилизации.

Как пояснила Тарасенко, отсрочка продолжается автоматически для тех, на кого распространяется общее правило: то есть всех, кроме указанных выше.

Для тех, для кого предусмотрено автоматическое продление отсрочки, само слово "автоматически" означает, что нет необходимости совершать какие-либо дополнительные действия – ни со стороны военнообязанного, ни со стороны комиссии.

"Просто 8 февраля в реестре (и, соответственно, в "Резерв+") должна появиться новая дата, до которой действует отсрочка", — добавила адвокат.

Отмена отсрочки

Также, как сообщает Судебно-юридическая газета, автоматически оформленная через "Резерв+" отсрочка будет автоматически отменена при выявлении отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия.

Это предполагают изменения, внесенные Кабмином постановлением №1558 от 31 декабря 2024 года в Порядок проведения призыва, утвержденный постановлением №560.

Вместе с тем согласно внесенным изменениям в пункт 59 Порядка, если данные в государственных реестрах свидетельствуют о том, что вы больше не можете пользоваться отсрочкой, то отсрочка будет отменена автоматически.

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Также внесенными постановлением 1558 г. изменениями предусмотрено, что информацию о том, имеет ли человек отсрочку от армии, сразу же записывают в специальную базу данных. Это происходит в тот день, когда человек получает документ об отсрочке или когда ему посылают сообщение о том, что отсрочка отменена. Сообщения могут отправлять на почту, электронную почту или через приложение "Резерв+".

Если система, объединяющая все данные о военнообязанных (Единый государственный реестр), не может автоматически подтвердить, что человек имеет право на отсрочку, то военкомат (ТЦК) свяжется с этим человеком, чтобы он направил соответствующие документы для продления ранее предоставленной отсрочки.

Отсрочка для студентов и преподавателей

В соответствии с постановлением КМУ от 31 декабря 2024 года №1558, которое вступило в силу 16 января, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам профессионально-технических, профессиональных вузов и высших учебных заведений, интернам и докторантам на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь -февраль и март-август). Ранее этот срок составлял три месяца.

"Преподаватели будут иметь отсрочку до завершения учебного года, который длится с 1 сентября по 31 августа (если другое не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего заведения). Для этого они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0,75, что подтверждается учебными планами заведения ", – отметили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

Изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые раньше должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца.

Электронное направление на ВЛК

Кабинет министров Украины 28 января 2025 принял решение о введении электронных направлений на военно-врачебные комиссии (ВЛК) для военнообязанных.

Теперь украинцы, подлежащие военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Услуга электронных направлений через "Резерв+" заработала 31 января 2025 года.

Согласно новым правилам, направление на военно-врачебную комиссию можно сформировать в электронном виде через реестр военнообязанных "Оберег".

По словам Екатерины Черногоренко, прежде всего, направления смогут сгенерировать граждане, как сами желают пройти ВЛК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВЛК.

Как отметили юристы и адвокаты по военному праву "ЮК INSEININ", украинцы имеют возможность подать запрос в любое время и из любого места, в том числе из-за границы.

Что нужно знать:

на ВЛК можно записаться добровольно по собственному желанию через Резерв+;

оповещение с деталями о прохождении ВЛК поступит в течение суток;

после прохождения комиссии не нужно посещать ТЦК – данные автоматически внесут в реестр "Оберег";

электронное направление действительно в течение 30 дней;

бумажные направления также остаются доступными;

повестки на ВЛК остаются только в бумажном формате.

ВЛК для "ограниченно пригодных"

В мае 2024 года в Украине отменили понятие "ограниченно пригодное" к службе в рядах Сил обороны.

Мужчины, которые, по выводам ВЛК, ранее признаны ограниченно пригодными, должны были пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу. Их признают либо пригодными, либо непригодными – согласно состоянию здоровья.

Они должны пройти ВЛК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если же мужчины этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

Впоследствии спикер главы Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что срок прохождения ВЛК для ограниченно годных отсрочят до 5 июня.

Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля и не будут объявлять их в розыск.

Бронирование на предприятиях

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года.

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. Те, кто подтвердит "критичность", смогут бронировать работников в год.

Заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль в эфире Общественного радио отметила, что для сохранения статуса критически важного предприятия компании должны отвечать ряду новых требований, в частности:

средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц;

отсутствие налоговых долгов.

Предприятия, получившие статус критичности, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с определенными критериями. При обнаружении несоответствий статус критичности может быть отменен.

Если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тысяч гривен ежемесячно, компанию лишат статуса критически важного. Кроме того, в следующие шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

Уже после 28 февраля руководители критически важных предприятий будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Действие".

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, кто подпадает под 100% "брони".

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