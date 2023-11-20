Военное положение в Украине: кто может уволиться с военной службы

Есть четыре условия, которые позволяют уволиться с военной службы во время действия военного положения.
В Украине действуют военное положение и продолжается мобилизация, однако даже в это время военные могут уволиться из службы, если на это есть определенные основания.
При каких условиях можно уволиться с ВСУ – объяснил юрист Андрей Лавренюк.
Уволиться с ВСУ во время военного положения – условия
Закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что во время военного положения действующие военные могут быть уволены из службы в следующих случаях:
- по состоянию здоровья;
- в связи с семейными обстоятельствами (соответствующий перечень подробно указан в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе");
- по возрасту;
- в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.
Как уволиться из армии во время военного положения – процедура
Процедура увольнения с военной службы в период действия военного положения регулируется Законом "О воинской обязанности и военной службе".
Для увольнения из службы военный должен подать рапорт на имя командира (начальника) воинской части. В рапорте следует указать основания для увольнения из службы и предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на увольнение.
После этого командир (начальник) воинской части должен рассмотреть рапорт военнослужащего и принять решение об увольнении. Если это решение будет положительным, то командир (начальник) воинской части издает приказ об увольнении военного из службы.
Советы военнослужащим, которые планируют уволиться во время военного положения:
- следует своевременно подать рапорт на увольнение. Он должен быть подан не позднее чем за 30 календарных дней до дня увольнения.
- Нужно позаботиться, чтобы имелись все необходимые документы. Документы, подтверждающие право на увольнение, должны быть оформлены в установленном порядке.
- Следует знать о своих правах и обязанностях. Перед увольнением следует ознакомиться с положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Напомним, ранее юрист подробно рассказал, как можно уволиться с военной службы по состоянию здоровья.
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