Военное положение в Украине: кто может уволиться с военной службы

Есть четыре условия, которые позволяют уволиться с военной службы во время действия военного положения.

В Украине действуют военное положение и продолжается мобилизация, однако даже в это время военные могут уволиться из службы, если на это есть определенные основания.

При каких условиях можно уволиться с ВСУ – объяснил юрист Андрей Лавренюк.

Уволиться с ВСУ во время военного положения – условия

Закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что во время военного положения действующие военные могут быть уволены из службы в следующих случаях:

по состоянию здоровья;

в связи с семейными обстоятельствами (соответствующий перечень подробно указан в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе");

по возрасту;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Как уволиться из армии во время военного положения – процедура

Процедура увольнения с военной службы в период действия военного положения регулируется Законом "О воинской обязанности и военной службе".

Для увольнения из службы военный должен подать рапорт на имя командира (начальника) воинской части. В рапорте следует указать основания для увольнения из службы и предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на увольнение.

После этого командир (начальник) воинской части должен рассмотреть рапорт военнослужащего и принять решение об увольнении. Если это решение будет положительным, то командир (начальник) воинской части издает приказ об увольнении военного из службы.

Советы военнослужащим, которые планируют уволиться во время военного положения:

следует своевременно подать рапорт на увольнение. Он должен быть подан не позднее чем за 30 календарных дней до дня увольнения.

Нужно позаботиться, чтобы имелись все необходимые документы. Документы, подтверждающие право на увольнение, должны быть оформлены в установленном порядке.

Следует знать о своих правах и обязанностях. Перед увольнением следует ознакомиться с положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, ранее юрист подробно рассказал, как можно уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

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