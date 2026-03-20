Военное положение в Украине: кто может уволиться со службы

Военнослужащие имеют право на увольнение с военной службы из-за достижения предельного возраста даже в условиях военного положения.

В соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе» увольнение военнослужащих во время военного положения осуществляется по следующим основаниям:

По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе (мужчины 60 лет)

По состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ВЛК о непригодности к несению службы — МСЭК инвалидность 1,2,3 групп)

В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания (совершение военным преступления (возможно до начала войны) и вынесение приговора судом любой инстанции)

По семейным обстоятельствам (наличие троих и более детей, уход за лицом с инвалидностью, беременность или необходимость ухода за ребенком и т.п.)

Для инициирования процедуры увольнения военнослужащему необходимо представить рапорт, к которому прилагаются лист беседы, расчет выслуги лет и, при наличии заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Командир части должен обеспечить:

расчет выслуги — не позднее чем за 4 месяца до предельного возраста

прохождение ВЛК (по согласию военного) — также за 4 месяца

представление документов высшему руководству — за 2 месяца

своевременный приказ об увольнении, чтобы военный мог сдать дела

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлены до 4 мая 2026 года. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или оформленное бронирование.