Военное положение в Украине продлится еще три месяца: какие ограничения будут действовать

В Украине уже шестой раз продлевают действие военного положения и общей мобилизации.

Впервые в Верховной Раде было принято решение о введении военного положения в начале полномасштабного вторжения России 24 февраля. Предполагалось, что оно продлится всего 30 суток. В среду, 16 ноября, военное положение продлено уже в шестой раз, еще на 3 месяца. Таким образом, его общая продолжительность будет составлять уже почти год — до 19 февраля 2023 года.

ТСН.ua собрал информацию об ограничениях, которые будут действовать для украинцев во время военного положения.

Что предполагает военное положение

Режим военного положения предусматривает следующие мероприятия:

установление/ужесточение охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;

трудовая обязанность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной отрасли и сфере обеспечения жизнедеятельности населения;

использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для защиты;

возможность принудительного отчуждения имущества, находящегося в частной или коммунальной собственности;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда;

ограничение свободы передвижения граждан и транспорта;

проверка документов у граждан, досмотр автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет на проведение собраний, митингов, массовых мероприятий;

возможный запрет деятельности политических партий или организаций, если она направлена на ликвидацию независимости Украины;

запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, алкоголем;

запрещение гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без разрешения;

установление военно-квартирной повинности;

нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами.

Выезд за границу мужчин

Один из важных запретов во время действия военного положения касается выезда за границу для мужчин в возрасте 18-60 лет.

За время полномасштабной войны президент Владимир Зеленский рассмотрел уже несколько петиций с просьбой отменить ограничения, в августе этого года была поставлена точка – полная свобода передвижения будет восстановлена только после окончания войны.

Впрочем, как исключение, выехать из Украины во время военного положения могут:

военнослужащие для прохождения военной подготовки – для этого требуется соответствующее решение Минобороны и Генштаба ВСУ;

на лечение и реабилитацию за границу — раненые участники боевых действий (можно в сопровождении одного из членов семьи), ходатайство учреждения здравоохранения рассматривает консилиум врачей военно-медицинского учреждения и дает свой вывод, который направляется в Командование медицинских сил ВСУ и Минздрава ;

мужчины, у которых один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы, или если они осуществляют постоянный уход за такими лицами, для этого требуются документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода и т.п.;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах, для этого требуется решение Министерства спорта о включении в состав участников спортивного мероприятия;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене, для этого требуется приглашение от организаторов мероприятия и письмо-запрос от лица, желающего уехать, — разрешение предоставляет Министерство культуры;

члены экипажей судов, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания – должны иметь трудовой договор или письмо судовладельца, оператора судна о намерении заключить контракт;

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, и работники железнодорожного транспорта – по решению Министерства инфраструктуры или военной администрации;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров — их данные должны быть занесены в информационную систему Укртрансбезопасности.

Мобилизация

В Минобороны пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию, но ситуация будет зависеть от дальнейших событий на фронте.

Заместитель главы ведомства Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона сообщила, что пока в Силах обороны хватает тех людей, которые были мобилизованы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.

Комментируя возможную необходимость увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

“Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет”, — заверил Данилов.

Военное положение в Украине продолжили

Об ограничении пересечения границы военнообязанными мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет известно много, но есть другие категории лиц, которым могут отказать в пересечении границы. Напомним, кому еще могут запретить пересекать границу, как проверить, нет ли запрета на выезд за границу.

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