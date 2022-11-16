Военное положение в Украине продлится еще три месяца: какие ограничения будут действовать

В Украине уже шестой раз продлевают действие военного положения и общей мобилизации.
Впервые в Верховной Раде было принято решение о введении военного положения в начале полномасштабного вторжения России 24 февраля. Предполагалось, что оно продлится всего 30 суток. В среду, 16 ноября, военное положение продлено уже в шестой раз, еще на 3 месяца. Таким образом, его общая продолжительность будет составлять уже почти год — до 19 февраля 2023 года.
ТСН.ua собрал информацию об ограничениях, которые будут действовать для украинцев во время военного положения.
Что предполагает военное положение
Режим военного положения предусматривает следующие мероприятия:
- установление/ужесточение охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;
- трудовая обязанность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной отрасли и сфере обеспечения жизнедеятельности населения;
- использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для защиты;
- возможность принудительного отчуждения имущества, находящегося в частной или коммунальной собственности;
- комендантский час;
- особый режим въезда и выезда;
- ограничение свободы передвижения граждан и транспорта;
- проверка документов у граждан, досмотр автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;
- запрет на проведение собраний, митингов, массовых мероприятий;
- возможный запрет деятельности политических партий или организаций, если она направлена на ликвидацию независимости Украины;
- запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, алкоголем;
- запрещение гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без разрешения;
- установление военно-квартирной повинности;
- нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами.
Выезд за границу мужчин
Один из важных запретов во время действия военного положения касается выезда за границу для мужчин в возрасте 18-60 лет.
За время полномасштабной войны президент Владимир Зеленский рассмотрел уже несколько петиций с просьбой отменить ограничения, в августе этого года была поставлена точка – полная свобода передвижения будет восстановлена только после окончания войны.
Впрочем, как исключение, выехать из Украины во время военного положения могут:
- военнослужащие для прохождения военной подготовки – для этого требуется соответствующее решение Минобороны и Генштаба ВСУ;
- на лечение и реабилитацию за границу — раненые участники боевых действий (можно в сопровождении одного из членов семьи), ходатайство учреждения здравоохранения рассматривает консилиум врачей военно-медицинского учреждения и дает свой вывод, который направляется в Командование медицинских сил ВСУ и Минздрава ;
- мужчины, у которых один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы, или если они осуществляют постоянный уход за такими лицами, для этого требуются документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода и т.п.;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах, для этого требуется решение Министерства спорта о включении в состав участников спортивного мероприятия;
- деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене, для этого требуется приглашение от организаторов мероприятия и письмо-запрос от лица, желающего уехать, — разрешение предоставляет Министерство культуры;
- члены экипажей судов, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания – должны иметь трудовой договор или письмо судовладельца, оператора судна о намерении заключить контракт;
- водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, и работники железнодорожного транспорта – по решению Министерства инфраструктуры или военной администрации;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров — их данные должны быть занесены в информационную систему Укртрансбезопасности.
Мобилизация
В Минобороны пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию, но ситуация будет зависеть от дальнейших событий на фронте.
Заместитель главы ведомства Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона сообщила, что пока в Силах обороны хватает тех людей, которые были мобилизованы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.
Комментируя возможную необходимость увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
“Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет”, — заверил Данилов.
Об ограничении пересечения границы военнообязанными мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет известно много, но есть другие категории лиц, которым могут отказать в пересечении границы. Напомним, кому еще могут запретить пересекать границу, как проверить, нет ли запрета на выезд за границу.
Читайте также:
- Путин ввел военное положение в четырех частично захваченных областях: подробности и реакция Украины
- "Для нас не имеет значения": Подоляк прокомментировал "указ" Путина о "военном положении" на "присоединенных" к РФ областях
- Путин ввел "уровень повышенной готовности" в Центральном (Москва) и Южном федеральных округах