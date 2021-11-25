Военное положение в Украине: возможно ли его введение из-за агрессии России и что оно предполагает

Военное положение в Украине: возможно ли его введение из-за агрессии России и что оно предполагает

Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной почти 100-тысячный армейский контингент, разведка США предупреждает о возможном вторжении российских войск сразу в нескольких местах.

Количество российских войск у границы с Украиной почти такое же, как было весной, когда Москва объявила о проведении масштабных учений. Журналисты-расследователи международной группы Conflict Intelligence Team опубликовали фото и видео, свидетельствующие о большом скоплении военной техники. Кроме замеченной ранее 4-й танковой дивизии России, к границам с Украиной подошли подразделения 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Российской Федерации, атаковавших Грузию в 2008 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже предупредил Кремль, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, поэтому не стоит этого делать. По его словам, санкции, разрабатываемые сейчас в мире, способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей.

В то же время нависшая над Украиной российская угроза может стать основанием для того, чтобы ввести в нашей стране военное положение, как это было уже в некоторых областях в 2018 году, когда украинским властям пришлось реагировать на российскую агрессию в Керченском проливе. В Офисе президента такие намерения не подтверждают. В частности, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что утверждения о запланированном в Украине военном положении не имеют оснований.

ТСН.ua напоминает, каковы предпосылки для введения военного положения, как происходит эта процедура и какие она имеет последствия.

Основания для военного положения

В законе о правовом режиме военного положения, принятом в 2015 году, предусмотрено, что военное положение вводится в случае вооруженной агрессии против Украины или нападения на нее, опасности независимости и территориальной целостности государства.

Процедура введения

Совет национальной безопасности и обороны представляет предложение о введении военного положения на рассмотрение президента, издающего соответствующий указ. В течение двух дней он должен быть утвержден Верховной Радой, после чего указ должен быть немедленно опубликован в СМИ.

Кроме того, Украина через генсека ООН обязана немедленно сообщить все условиям военного положения государствам, участвующим в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Возможные ограничения

Военные могут ограничивать передвижение граждан, в том числе въезд и выезд с территории ВП, запрещать деятельность партий и организаций, массовые мероприятия, проводить обыски, изменять режим работы СМИ и ограничивать доступ к Интернету. Кроме того, они получают право при необходимости отчуждать имущество физических и юридических лиц.

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Военное командование получает право проверять у людей документы, а также осматривать их вещи и автомобили. Люди, а также предприятия и материальные ценности могут быть эвакуированы.

Призывникам и военнообязанным могут запретить изменять место жительства без ведома военного командования.

Запрещаются забастовки, массовые собрания граждан, а также проведение каких-либо акций протеста.

Во время военного положения могут запретить торговлю алкогольными напитками и оружием.

На территории, на которой введено военное положение, военное командование вместе с другими органами власти или самостоятельно имеет право вводить трудовую повинность и привлекать граждан к работам оборонного характера, а также к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, а также их последствий.

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Военное положение также предусматривает установление для физических и юридических лиц военно-квартирной повинности.

Во время военного положения может быть введен комендантский час – то есть запрет на пребывание на улицах в определенное время суток без специальных разрешений.

Работа органов власти

Если во всей стране или в отдельных ее местностях вводится военное положение, парламент собирается без созыва и работает в сессионном режиме.

Пока длится срок действия этого положения, распустить парламент нельзя. Не могут быть прекращены возможности омбудсмена, министерств, органов местного самоуправления, судов и прокуратур.

В ходе военного положения нельзя изменять Конституцию Украины и Крыма, проводить выборы президента и парламента Украины, а также органов местного самоуправления. Также запрещается проводить всеукраинский и местный референдумы.

Продолжительность военного положения

Военное положение может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных ее местностях – это должно быть четко отмечено в президентском указе.

В отличие от чрезвычайного положения, которое по украинскому законодательству не может длиться дольше 60 дней, закон не устанавливает максимального срока продолжительности военного положения. Однако в указе о его введении должно быть указано, на какое время это положение вводится.

Военное положение упраздняется указом президента в случае "устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

С таким предложением к президенту может обратиться либо СНБО, либо парламент. Указ об отмене военного положения немедленно объявляется через СМИ.

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