Военное положения и мобилизация в Украине продлено: до какого числа и месяца

В Украине десятый раз продлевают действия военного положения и общей мобилизации.
В понедельник, 12 февраля, президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации.
Об этом говорится в законопроектах №10456 и №10457 на сайте парламента.
Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация продлены на 90 дней, то есть до 13 мая 2024 года.
Как отмечается на сайте Верховной Рады, 6 февраля законы были направлены президенту Украины, а 12 февраля они были возвращены с подписью главы государства.
Стоит добавить, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в десятый раз продлевают действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Напомним, Кабинет Министров разрешил ТЦК и СП работать круглосуточно во время действия военного положения.
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