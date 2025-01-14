Военное состояние и мобилизация в Украине будут продлены: на какой срок

Действие военного положения будет продлено еще на 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации.

Согласно законопроектам, общую мобилизацию и военное положение должны продлить еще на 90 дней.

С начала полномасштабного вторжения России Украина продлевает военное положение и мобилизацию в тринадцатый раз подряд.

Напомним, военное положение было введено в Украине еще с 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабной военной агрессией Российской Федерации.

Речь идет об особом правовом режиме, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам власти (военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления) полномочий. необходимых для предотвращения угрозы и отпора злости.

Впрочем, военное положение не следует путать с состоянием войны. Регламентация "военного положения" определяется государственным законодательством, тогда как "состояние войны" регулируется интернациональным правом. Объявление войны, в соответствии с международным правом, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества и т.д.

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанные граждане, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.